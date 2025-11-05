Tote war Mitglied der Wanzleber Feuerwehr Frontal-Unfall mit Lkw in der Börde: Seniorin stirbt, Enkelin schwer verletzt
Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine 68-jährige Autofahrerin kam dabei ums Leben, ihre Enkeltochter wurde schwer verletzt. Besonders tragisch: Die Tote war ein langjähriges Mitglied der Wanzleber Feuerwehr.
Aktualisiert: 05.11.2025, 10:56
Wanzleben/Schleibnitz. – Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz (Börde) hat sich am Dienstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam dabei eine 68-jährige Frau ums Leben.