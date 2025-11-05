Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine 68-jährige Autofahrerin kam dabei ums Leben, ihre Enkeltochter wurde schwer verletzt.

Wanzleben/Schleibnitz. – Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz (Börde) hat sich am Dienstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam dabei eine 68-jährige Frau ums Leben.

Die 68-jährige Dacia-Fahrerin sei aus Richtung Wanzleben gekommen, als sie kurz vor dem Ortseingang Schleibnitz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie demnach frontal mit einem Lkw samt Anhänger zusammen.

Der 60-jährige Fahrer des Lkw habe noch versucht auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit einem Skoda, der hinter dem Dacia fuhr, nicht verhindern. Laut Polizei wurden bei dem Unfall alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt.

Die 68-Jährige war nach dem Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Ihre 13-jährige Enkeltochter, die ebenfalls im Auto saß, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-jährige Lkw-Fahrer und der 39-jährige Skoda-Fahrer blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Räumungsarbeiten war die L50 rund viereinhalb Stunden voll gesperrt.