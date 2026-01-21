Wirtschaftlicher Totalschaden Beim Wenden schwer verletzt! Zwei Autos stoßen auf Kreisstraße bei Harbke zusammen
Ein 30-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall zwischen Harbke und Sommersdorf schwer verletzt worden. Beim Wenden krachte er in das Auto auf der Gegenfahrbahn.
21.01.2026, 13:51
Harbke. - Auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf (Landkreis Börde) ist am Dienstagabend ein 30-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.
Demnach wollte der 30-Jährige gegen 20 Uhr in einer Feldeinfahrt wenden, als er mit einem Auto einer 56-Jährigen aus der Gegenrichtung zusammenstieß. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Verkehr nicht richtig beachtet hat.
Der 30-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.