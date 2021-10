Unfall mit einer schwerverletzten Person in Oschersleben

Oschersleben (vs) - Eine 67-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Lindenstraße in Richtung Berliner Straße in Oschersleben. Eine 70-jährige VW-Fahrerin beabsichtige das Gelände der Bördesparkasse nach links in Richtung Bahnhof zu verlassen. In Höhe der Fahrbahnmitte kam es zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich eine Verletzung im Beinbereich zu. Sie wurde schwerverletzt in das Harz Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Lindenstraße war für eine Stunde voll gesperrt, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.