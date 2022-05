Oschersleben (vs) - Bei Oschersleben kam es am 4. Mai zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, so die Polizei.

Der 72-jähriger Fahrer befuhr die Neubrandslebener Chaussee und bog nach rechts auf die K 1359 in Richtung Oschersleben. Er übersah dabei den von rechts aus Richtung Jakobsberg nahendes Auto. Es kam zur Kollision, in deren Folge das bevorrechtigte Auto auf den angrenzenden Acker geschleudert wurde.

Die 53-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.