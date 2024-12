Hornhausen. - Eine 64 Jahre alte Frau ist am Mittwoch gegen 10.21 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Hornhausen und Neubrandsleben schwer verletzt worden.

Bei Hornhausen ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Foto: Polizei

Laut Polizei übersah ein 66 Jahre alter Mann ein anderes Fahrzeug, das eigentlich die Vorfahrt hatte. Durch den Unfall wurde dieses Auto gegen einen Baum am Fahrbahnrand geschleudert. Die 64 Jahre alte Fahrerin wurde verletzt. Sie sei durch die Feuerwehr Oschersleben aus dem Auto gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Der 66-Jährige erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.