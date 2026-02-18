In Oschersleben ist eine 79-jährige Fußgängerin am Dienstagabend von einem Auto erfasst worden. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Oschersleben. – Am Dienstagabend ist eine 79-jährige Frau in Oschersleben beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei meldet.

Den Angaben zufolge war ein 78-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto in der Hornhäuser Straße unterwegs. Die 79-Jährige habe über die Straße gehen wollen, als sie vom Pkw des 78-Jährigen erfasst wurde. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein.

Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in die Uniklinik Magdeburg gebracht. Eine Seelsorgerin betreute den 78-jährigen Autofahrer.