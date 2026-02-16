Mit bis zu 200 km/h flüchtete ein BMW-Fahrer auf der B81 zwischen Kroppenstedt und Magdeburg vor einer Polizeikontrolle. Die Beamten brachen die Verfolgung ab – nun wird gegen einen 23-Jährigen ermittelt.

Mit 200 km/h! 23-Jähriger liefert sich auf der B81 Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der 23-Jährige Fahrer überfuhr bei seiner Flucht vor der Polizei mehrere rote Ampeln.

Kroppenstedt. - In der Nacht zum Montag flüchtete ein BMW-Fahrer von der B81 bei Kroppenstedt bis nach Magdeburg vor der Polizei. Wie die Beamten mitteilten, war der Fahrer auf seiner Flucht zeitweise mit bis zu 200 km/h unterwegs.

Demnach fiel der der BMW-Fahrer den Beamten auf, da dieser um 1.30 Uhr auf Höhe Kroppenstedt in Richtung Magdeburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h sei es den Beamten jedoch erst in Magdeburg gelungen, zu dem BMW aufzuschließen und deutliche Anhaltesignale zu geben.

23-Jähriger aus Oschersleben liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Diese habe der Fahrer jedoch ignoriert und seine Fahrt unter Missachtung mehrerer roter Ampeln fortgesetzt. Als die Beamten auf dem Magdeburger Ring zunehmend den Sichtkontakt verloren, brachen sie die Verfolgung ab.

Anhand des Kennzeichens konnten die Polizisten die Anschrift des Halters des BMW ausfindig machen. Demnach handelt es sich bei dem Fahrer um einen 23-Jährigen aus Oschersleben. Dieser konnte jedoch nicht an seiner Anschrift angetroffen werden. Die Polizei sucht den jungen Mann nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das Elektronische Polizeirevier zu melden.