Verkehrsunfall auf der L24: 67-Jährige übersieht beim Abbiegen Autofahrer

Auf der L24 bei Emmeringen im Landkreis Börde ist es am Montag (21. März) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 67-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Es kam zur Kollision.

Emmeringen (vs) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (21. März) gegen 13.25 Uhr bei Emmeringen an der Einmündung der Käthe-Kollwitz-Straße auf die L 24 im Landkreis Börde gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Opel aus Emmeringen in Richtung L 24 und bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Oschersleben ab. Dabei übersah sie den von links auf der bevorrechtigten L 24 nahenden PKW Seat.

Der 68-jährige Fahrer dieses Autos wich nach links aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, so dass diese durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.