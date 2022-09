Radfahrer fährt bei Oschersleben gegen Traktor und wird schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitag (2. September) bei Oschersleben im Landkreis Börde gegen einen Traktor gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Alikendorf (vs) - Der Fahrer eines Traktors ist am Freitag (2. September) gegen 12 Uhr die L 80 aus Richtung Großalsleben kommend in Richtung Alikendorf (Ortsteil von Oschersleben) im Landkreis Börde gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, musste der Traktorfahrer aufgrund von Erntemaßnahmen sein Fahrzeug stoppen.

Ein nachfolgender Radfahrer nahm den haltenden Traktor zu spät wahr. Er fuhr auf und kam zu Fall. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.