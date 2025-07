In Oschersleben wurde seit dem 1. Juli ein 65-jähriger Mann vermisst. Durch die Polizei wurde der Vermisste am Freitag in Berlin gefunden.

Vermisster Mann aus Oschersleben am Bahnhof in Berlin wohlbehalten aufgefunden

Oschersleben. - Seit dem 1. Juni wurde ein Mann in Oschersleben vermisst. Die Polizei hat ihn am 4. Juni am Ostbahnhof in Berlin wohlbehalten aufgefunden.