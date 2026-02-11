In Oschersleben sind am Dienstagabend mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei nahm einem 18-Jährigen daraufhin eine Waffe weg.

Knallgeräusche in Oschersleben! 18-Jähriger schießt mit Waffe in die Luft

Ein junger Mann hat am Dienstagabend in Oschersleben mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Oschersleben. – Am Dienstagabend sind in Oschersleben mehrere Schüsse abgegeben worden, so die Polizei.

Demnach bemerkten die Beamten gegen 20.30 Uhr mehrere Knallgeräusche in der Innenstadt. Es seien zwei Männer angetroffen worden. Ein 18-Jähriger habe eine Schreckschusspistole bei sich gehabt.

Da der junge Mann keine Erlaubnis für die Waffe hatte, wurde ihm die Pistole von der Polizei abgenommen.