Passant findet toten Säugling in Dresden-Leuben - Ermittlungen der Polizei laufen

In einem Waldstück in Dresden ist am Montag die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Flatterband der Polizei ist als Absperrung um mehrere Bäume in einem Waldstück gewickelt. In Dresden ist am Montag die Leiche eines Säuglings entdeckt worden.

Dresden/DUR/dpa - In einem Waldstück in Dresden-Leuben ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Ermittler haben den Fundort abgesperrt und mit der Spurensicherung begonnen. Ebenso sei mit der Befragung von Anwohnern begonnen worden, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Zudem habe die Rechtsmedizin ihre Untersuchungen begonnen. Ein Passant hatte die Leiche entdeckt und die Polizei verständigt. Es wird um Verständnis gebeten, dass aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben möglich sind.