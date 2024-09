Ein Mädchen hat am Dienstagmorgen nach einem heftigen Streit Pfefferspray in ein Klassenzimmer versprüht. Im Gebäude der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle wurden dabei etwa 20 Kinder verletzt.

Halle (Saale). - Zu einem Schulstreit mit mehreren Verletzten ist es am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr an der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle gekommen. Dies bestätigt die Polizei auf Nachfrage.

Demnach ist ein Streit unter zwei Schülerinnen eskaliert. Eines der Mädchen soll nach dem heftigen Streit in einem Klassenraum Pfefferspray "oder eine ähnliche Substanz" versprüht haben, so die Polizei. Genauere Informationen zum Alter der Mädchen oder der anderen Betroffenen liegen derzeit noch nicht vor.

An der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle wurde Pfefferspray versprüht. Foto: Marvin Matzulla

Durch die Pfefferspray-Wolke wurden offenbar etwa 20 Kinder und Jugendliche verletzt. Zum Schweregrad der Verletzungen könnten derzeit noch keine Angabe gemacht werden, so die Polizei weiter. Die Betroffenen werden nun vom Rettungsdienst betreut.

Unterrichtsausfall nach Pfefferspray-Einsatz an Schule in Halle

Der Unterricht wurde nach bisherigen Informationen für heute beendet. Alle Kinder wurden nach Hause geschickt. Das Schulhaus muss belüftet werden.

Auch am Mittwoch soll die Polizei noch vor Ort sein. Ein Regionalbereichsbeamter mit dem Schwerpunkt der Jugendprävention, Schulprävention und Kindergartenprävention sei dann in der Schule im Einsatz, so die Polizei.