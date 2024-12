Leipzig/Delitzsch - Die Polizei Leipzig hat die Suche nach einem vermissten 13 Jahre alten Mädchen aus Delitzsch beendet. Die Jugendliche sei am späten Donnerstagnachmittag gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit.

"Sie wurde durch Beamte die Polizeidirektion wohlbehalten in Bitterfeld festgestellt", so die Meldung. Die Leipziger Polizei hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem die 13-Jährige am Mittwochabend nach dem Besuch in einer Jugendeinrichtung in Delitzsch nicht zu Hause angekommen war. Die Gesuchte war am Mittwochnachmittag gegen 18.15 Uhr zuletzt in Delitzsch gesehen worden.

Die Polizeidirektion Leipzig bedankt sich bei Bürgern und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten.