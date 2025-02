Ein betrunkener Autofahrer mit 2,4 Promille wurde in Merseburg aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Polizei in Merseburg stoppt betrunkenen Autofahrer mit 2,4 Promille

Alkohol am Steuer

Merseburg. - Polizisten in Merseburg haben am Dienstagmittag einen 33-jährigen Autofahrer kontrolliert, welcher einen hohen Atemalkoholwert vorwies, so die Polizei.

Der 33-jährige Mann sei mit seinem Pkw auf der Von-Harnack-Straße unterwegs, als er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Die Polizei habe sich daraufhin entschieden, das Fahrzeug zu kontrollieren. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann zunächst der Kontrolle entziehen.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille fest, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei habe daraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der Führerschein des 33-Jährigen sei sichergestellt worden. Zudem habe die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann eingeleitet.