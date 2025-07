Ein 32-Jähriger hat mehrere Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz in Eisleben bedrängt. Zudem soll er die Jugendlichen animiert haben, Alkohol zu trinken.

Eisleben. - Mehrere Jugendliche sind am späten Montagabend auf einem Supermarktparkplatz in der Halleschen Straße in Eisleben von einem scheinbar angetrunkenen Mann bedrängt worden, teilt die Polizei mit.

Dieser soll unter anderem versucht haben, die Jugendlichen zum Alkoholtrinken zu animieren. Weiterhin habe der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, die Anwesenden beleidigt und verfassungsfeindliche Zeichen gezeigt, so die Polizei.

Aufgrund der Personenbeschreibung hat die Polizei den 32-Jährigen später in Eisleben aufgegriffen.