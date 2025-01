An einem Bahnsteig in Halle kam es zu einem gefährlichen Vorfall. Eine 39-Jährige widersetzte sich der Polizei, spuckte und trat eine Beamtin. Jetzt drohen der Frau mehrere Strafanzeigen.

Ekelangriff in Halle: Frau am Bahnsteig attackiert und bespuckt Bundespolizisten

Attacke am Bahnhof

Eine Frau gefährdete sich in Halle selbst und attackierte Polizeibeamte.

Halle (Saale). - Eine Frau hat sich am Dienstag, 21. Januar, in Halle einer Kontrolle entzogen und Beamte attackiert, so die Bundespolizei.

Die Beamten hätten die 39-jährige Frau am Haltepunkt Zscherbener Straße angesprochen, weil sie auf einer Bahnsteigkante saß, Kopfhörer trug und Beine und Füße in den Gleisbereich hielt. Sie wurde auf die lebensgefährliche Situation hingewiesen, heißt es weiter. Daraufhin habe die Frau aggressiv reagiert, sich uneinsichtig gezeigt und die Beamten beleidigt.

Frau bespuckt und beleidigt Polizisten in Halle

Die Polizei gibt an, dass die Frau sich der Feststellung ihrer Personalien widersetzt und versucht habe, der Kontrolle zu entkommen. Als die Beamten sie am Oberarm festhielten, habe sie weitere Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen, einer Polizistin ins Gesicht gespuckt und diese gegen den Oberschenkel getreten. Die 39-Jährige habe schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden müssen, so die Polizei.

Aufgrund einer möglichen Eigengefährdung sei die 39-Jährige einer Notärztin vorgestellt worden, die jedoch keine akute Gefahr festgestellt habe.

Nachdem sich die Frau beruhigt habe, seien ihr mehrere Tatvorwürfe, darunter Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, eröffnet worden. Die betroffene Beamtin habe ihre Schicht abbrechen und sich ärztlich behandeln lassen müssen, so die Polizei.