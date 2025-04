Ein Fahrzeug hat am Bahnübergang in Güsten zwei Schranken abgerissen und ist anschließend vom Unfallort geflohen.

Auto fährt in Güsten Schranken am Bahnübergang ab - Fahrer flüchtet

Ein Fahrzeug ist in Güsten durch Schranken gefahren und hat diese abgerissen.

Güsten. - Zwei Schranken am Bahnübergang in Güsten sind bei einem Unfall am Mittwochabend beschädigt worden, teilt die Polizei mit.

Die Meldung dazu erreichte die Polizei laut eigenen Angaben um 22.04 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Fahrzeug durch die Schranken gefahren und hat diese dadurch abgerissen.

Hoher Sachschaden durch abgerissene Schranke in Güsten

Die Unfallstelle wurde gesichert und die Anlage durch Mitarbeiter der Bahn repariert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Vom Unfallfahrzeug fehlt bisher jede Spur. Der Fahrer hat den Unfallort pflichtwidrig verlassen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03471/3790 bei der Polizei zu melden.