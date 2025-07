Vor ihrer Haustür in der Philipp-Müller-Straße in Wittenberg ist eine 73-Jährige von einem fremden Mann bedrängt und bedroht worden.

Transparente Einweghandschuhe: Fremder bedroht und bedrängt Seniorin in Wittenberg

In Wittenberg ist eine Seniorin bedroht worden.

Wittenberg. – Eine 73-jährige Frau ist am Mittwochmittag vor einem Wohnhaus in der Philipp-Müller-Straße in Wittenberg von einem fremden Mann bedrängt und bedroht worden, teilt die Polizei mit.

Die Frau habe sich vor dem Hauseingang von einer Bekannten verabschiedet, als sie den Mann bemerkte, der auf der anderen Straßenseite stand.

Unbekannter bedroht Seniorin vor ihrer Wohnung in Wittenberg

Sie sei dann von dem Mann angesprochen worden. Dieser habe nach einer Person gefragt, woraufhin die 73-Jährige auf das Klingelschild verwies und in den Hausflur ging.

Der Unbekannte stellte den Fuß in die Tür und trat auf die Frau zu. Unter Androhung von Gewalt habe er ihr den Mund zugehalten, so die Polizei weiter.

Ihr sei es jedoch gelungen, sich aus dem Griff zu lösen und nach Hilfe zu schreien. Fluchtartig habe der Mann daraufhin den Hausflur verlassen.

Die Frau habe keine Verletzungen erlitten und eine medizinische Versorgung vor Ort abgelehnt.

So wird der Täter beschrieben:

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

kräftige Gestalt

etwa 35 Jahre alt

südeuropäischer Phänotyp, sprach Deutsch mit Akzent

kurze, schwarze Haare sowie kurzer Bart

bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer dünnen schwarzen Regenjacke und schwarzen Schuhen

transparente Einweghandschuhe

Wem ist der Mann am 23. Juli gegen 10.24 Uhr in der Philipp-Müller-Straße oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise zur Identität oder Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 entgegen.