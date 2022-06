Polizei befreit eingesperrtes Kleinkind nachts aus Auto: Mädchen trommelt gegen Scheibe

Die Polizei hat gegen drei Uhr in der Nacht ein Kleinkind aus einem in der Alststadt von Düsseldorf abgestellten Auto befreit. Die Mutter war derweil offenbar feiern.

Düsseldorf/DUR/mad - Unfassbar: Ein drei Jahre altes Mädchen ist in der Altstadt von Düsseldorf von der Polizei aus einem Auto befreit worden, nachdem es von der Mutter dort offenbar eingeschlossen und zurückgelassen worden war.

Die Beamten schlugen in der Nacht kurzerhand die Scheibe des BMW ein und holten das völlig verängstigte Kind aus dem Wagen, teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Passanten hatten gegen 3.15 Uhr das im Auto eingesperrte Mädchen entdeckt. Das Kind weinte und trommelte verzweifelt gegen die Scheibe.

Etwa eine halbe Stunde später erschienen die 23 Jahre alte Mutter des Kindes und ein Begleiter, der Besitzer des Wagens. Sie hatten sich offenbar in der Altstadt amüsiert. Ein Atemalkoholtest bei der Mutter des Kindes ergab einen Wert von fast 2 Promille. Die Beamten fertigten eine Jugendschutzmeldung.

Wie lange das Mädchen in dem Auto eingeschlossen war, ist unklar. Die Temperaturen lagen in der Nacht noch bei über 20 Grad Celsius. "Glücklicherweise blieb das kleine Mädchen unversehrt", so die Polizei.