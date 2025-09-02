Wegen einer 33-Jährigen, die die Angestellten eines Geschäftes beleidigte, wurde die Polizei in ein Einkaufszentrum in Köthen gerufen. Auch vor den Polizisten machte die Frau nicht Halt.

33-Jährige rastet in Köthener Einkaufszentrum aus und schlägt auch nach Polizisten

Eine Frau hat in einem Einkaufszentrum in Köthen Angestellte eines Geschäfts sowie Polizisten beleidigt.

Köthen. - Eine 33-Jährige ist Dienstmorgen in einem Einkaufszentrum in der Merziener Straße in Köthen ausgerastet, teilt die Polizei mit.

Mitarbeiterinnen eines Geschäftes hatten demnach die Polizei informiert, weil sie zunächst von einer 33-jährigen Frau beleidigt wurden. Weiterhin habe die Frau eine der Angestellten zur Seite gestoßen.

Gegenüber den Polizisten habe sich die Frau nicht anders verhalten. Sie schlug nach den Beamten, beleidigte und beschimpfte sie. Die 33-Jährige wurde dann in eine Fachklinik eingewiesen, so die Polizei weiter.