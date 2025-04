Wegen eines herumschreienden Mannes mit einer Eisenstange in der Hand ist am Dienstagmorgen die Polizei in Wittenberg alarmiert worden.

Pöbelnder 72-Jähriger mit Eisenstange ruft die Polizei in Wittenberg auf den Plan

Ein 72-Jähriger rief in Wittenberg die Polizei auf den Plan.

Wittenberg. - Ein 72-Jähriger hat am Dienstag, 15. April, die Polizei in Wittenberg in Atem gehalten.

Zunächst wurden die Beamten gegen 6 Uhr in die Erich-Mühsam-Straße gerufen. Dort habe ein Mann in der Öffentlichkeit herumgeschrien und dabei mit einer Eisenstange hantiert. Vor Ort traf die Polizei einen 72-Jährigen an, der angab, Fische fangen zu wollen.

72-Jähriger beleidigt Kunden einer Tankstelle

Wenig später betrat der Mann das Gelände einer Tankstelle. Dort beleidigte er die Kundschaft und wurde daher des Hauses verwiesen, teilt die Polizei mit.

Aufgrund seines Verhaltens prüfen die Behörden möglichen Hilfe- bzw. Unterstützungsbedarf des Mannes.