Zwei Männer aus Dessau-Roßlau wurden Opfer einer Betrugsmasche mit angeblichen Bonusprogrammen ihres Telefonanbieters. Die Polizei ermittelt, ob die beiden Straftaten in Verbindung stehen.

Dessau. - Zwei Männer aus Dessau sind Opfer von Kreditkartenbetrügern geworden, wie die Polizei meldet.

Demnach gab ein 67-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau bei der Polizei an, eine E-Mail mit einem vermeintlichen Bonusprogramm seines Telefonanbieters erhalten zu haben. In der E-Mail wurde der Mann aufgefordert, angebliche Versandkosten in Höhe von knapp zwei Euro zu begleichen, um von dem Bonusprogramm zu profitieren.

Nachdem der Geschädigte das Angebot angenommen und die Zahlung per Kreditkarte abgewickelt habe, seien weitere 60 Euro abgezogen worden, so die Polizei. Laut den Angaben ließ der Mann daraufhin sofort seine Karte sperren und informierte seine Hausbank.

Neben diesem gab es laut Polizei einen ähnlichen Vorfall in den vergangenen Tagen in Dessau: Ein 56-jähriger Mann sei dabei über die App seines Mobilfunkanbieters auf eine gefälschte Internetseite geleitet worden, so die Beamten. Auch ihm seien die Versandgebühren und weitere 70 Euro von seinem Konto abgezogen worden.

Ob beide Fälle miteinander in Verbindung stehen, wird derzeit noch ermittelt.