Polizei fahndet nach Betrüger Geld mit fremder EC-Karte abgehoben - Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Polizei sucht nach einem Mann, der mit einer fremden EC-Karte in Schkopau Geld abgehoben hat. Der Eigentümer der Karte hatte diese zuvor verloren.

Von DUR 04.09.2025, 08:53
Schkopau. - Ein bislang unbekannter Mann hat am 25. März 2025 gegen 11.13 Uhr in der Halleschen Straße in Schkopau mit einer fremden EC-Karte 1.000 Euro abgehoben.

Der Eigentümer der EC-Karte hatte diese zuvor bei einem Einkauf verloren, teilt die Polizei mit. Nun wird nach dem Mann gesucht.

(Foto: Polizei)
(Foto: Polizei)

Wer kennt den mutmaßlichen Täter und kann Angaben zu seiner Person machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 0 34 61/446-0 entgegen.