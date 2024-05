In Dessau-Roßlau wurde seit Freitagmorgen ein junges Mädchen vermisst. Am Abend konnte die Polizei Entwarnung geben.

In Dessau-Roßlau ist ein vermisstes Mädchen aus dem Ortsteil Mosigkau wohlbehalten gefunden worden..

Dessau-Roßlau/DUR. - In Dessau-Roßlau wurde seit den frühen Morgenstunden am Freitag ein junges Mädchen vermisst. Die Gesuchte war zuletzt an ihrer Wohnadresse im Ortsteil Mosigkau gesehen worden.

Die Polizei hatte eine Fahndung eingeleitet und sich an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem vorherige Suchmaßnahmen zu keinem Erfolg geführt hatten.

Am Abend konnte die Polizei dann Entwarnung geben. Wie die Beamten mitteilten, wurde die Vermisste nach einem Zeugenhinweis in den Nachmittagsstunden in Dessau-Roßlau wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wurde beendet.