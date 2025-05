Diebstahl in der Neustädter Passage in Halle - Wer kennt den Mann? (Foto im Text)

Halle (Saale). - Am 21. September 2024 hat ein unbekannter Täter gegen 18.35 Uhr Waren in einer Drogerie in der Neustädter Passage in Halle im Wert von 88,35 Euro geklaut, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte hat Waren in einer Drogerie in Halle gestohlen. (Foto: Polizei)

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person geben? (Foto: Polizei)

Wer kennt die Person, die mit der Videokamera beim Diebstahl aufgenommen wurde?

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter (0345) 224 2000 entgegen.