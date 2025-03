Diebe sind gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Vereins in Halle eingebrochen.

Halle (Saale). - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Vereins in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Halle eingebrochen.

Der oder die Täter durchwühlten die Räume und klauten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Zur Höhe des Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Am Tatort wurden Spuren gesichert und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.