Auto-Diebstahl in Bad Dürrenberg: Täter nutzt Funksignal-Trick

Mit einer Methode zum Abfangen von Funksignalen wurde ein Audi in Bad Dürrenberg entwendet.

Bad Dürrenberg. - Einem 49-Jährigen aus Bad Dürrenberg ist am Donnerstag, 5. Dezember, das Auto vor der eigenen Haustür gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Der Eigentümer des Autos habe seinen Audi am 4. Dezember gegen 18 Uhr verschlossen auf der Grundstückszufahrt abgestellt, so die Polizei. Gegen 7 Uhr am nächsten Morgen habe er bemerkt, dass sein Pkw entwendet wurde.

Durch Videoaufzeichnungen habe der Bestohlene gesehen, dass ein unbekannter Täter gegen 3 Uhr das Grundstück betrat und mit einem technischen Gerät in Richtung der Eingangstür ging. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Funksignale des Autos abfangen hat und den Wagen so öffnen und starten konnte.

Der 49-jährige Besitzer hat sein Auto nach dem Diebstahl noch um 8 Uhr in Bayern und um 8.30 Uhr an der österreichischen Grenze orten können, heißt es. Die Polizeidienststellen in Grenznähe seien informiert.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ungefähr 42.000 Euro. Sie hat weitere Ermittlungen eingeleitet.