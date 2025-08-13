Bereits im Oktober 2024 ergaunerte ein Dieb Schnaps im Wert von mehr als 180 Euro aus einer Drogerie in Halle. Bilder einer Überwachungskamera sollen den Täter nun überführen.

Dieb im Trainingsanzug stiehlt teuren Schnaps: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Im Oktober 2024 entwendete ein bislang unbekannter Dieb Alkohol aus einer Drogerie in Halle.

Halle (Saale). – Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Dieb bereits am 16. Oktober 2024 in einer Drogerie in Halle Alkohol im Wert von 181,88 Euro gestohlen.

Der Täter habe gegen 17.07 Uhr in der Drogerie in der Leipziger Straße Schnaps im Wert von 181,88 Euro entwendet. Überwachungskameras konnten Bilder von dem mutmaßlichen Täter machen.

Der mutmaßliche Dieb ergaunerte Schnaps im Wert von 181,88 Euro aus einer Drogerie in Halle. Foto: Polizeirevier Halle

Der mutmaßliche Täter in Halle trägt schwarze Kleidung. Foto: Polizeirevier Halle

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.