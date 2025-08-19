Bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Dieben bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Täter hatten in Bad Bibra ein Portemonnaie gestohlen und mit der EC-Karte Geld abgehoben.

EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben: Wer kennt diese zwei Männer? (Fotos im Text)

Die Polizei sucht in Bad Bibra zwei mutmaßliche Diebe.

Bad Bibra. – Schon am 17. Dezember 2024 gegen 11.30 Uhr ist eine Frau im Edeka-Markt in Bad Bibra (Burgenlandkreis) bestohlen worden. Auf der Suche nach den Tätern wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten, teilt die Polizei mit.

Während ihres Einkaufs war der Frau die Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte gestohlen worden. Die Geldkarte sei später von den Tätern genutzt worden, um Bargeld abzuheben.

Diese zwei Männer werden verdächtigt, den Diebstahl begangen zu haben:

Die Polizei sucht nach diesem Mann mit Baseballkappe und Bart. (Foto: Polizei)

Diebstahl in Bad Bibra: Wer kennt die zwei Männer? (Foto: Polizei)

Diese zwei Männer werden des Diebstahls verdächtigt. (Foto: Polizei)

Die beiden Männern werden darüber hinaus auch verdächtigt, für ähnliche Vorfälle in und um Naumburg verantwortlich zu sein.

Wer weiß, wer die Männer sind und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei im Burgenlandkreis unter der Telefonnummer 03443/282-293 entgegen.