Bernburg. - Einer 86-jährigen Frau ist am Dienstag, 21. Januar, durch angebliche Heizungsmonteure Bargeld gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Nach bisherigen Ermittlungen hätten zwei Männer an der Wohnungstür einer 86-jährigen Rentnerin geklingelt und sich als Heizungsmonteure ausgegeben, so die Polizei. Sie hätten behauptet, die Zählerstände der Heizungen ablesen zu müssen.

Die Polizei gibt an, dass andere Anwohner den Zutritt verweigerten, da sie wussten, dass die Heizungsablesung digital erfolge. Die Rentnerin habe jedoch ihre Tür geöffnet und einen der Männer in die Wohnung gelassen. Während er die Frau in ein Gespräch verwickelt habe, habe er sich in der Wohnung bewegt und die Gelegenheit genutzt, Bargeld aus einem Nachtschrank zu entwenden.

So werden die Täter beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

sehr schlank

schwarze, lockige Haare mit abrasierten Seiten

Täter 1: beigefarbene Jacke, Täter 2: dunkle Lederjacke

haben gebrochenes Deutsch gesprochen

südländischer Phänotyp

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471-3790 zu melden.