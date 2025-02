Bereits im September 2024 wurden in Hettstedt Parfums aus einem Einkaufsmarkt geklaut. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Diebstahl in Hettstedt

Ein Mann steht in Verdacht, in Hettstedt Parfums im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen zu haben.

Hettstedt. Die Polizei sucht nach einem Mann, der bereits am 11. September 2024 Parfum aus einem Einkaufsmarkt in der Unteren Bahnhofstraße in Hettstedt gestohlen haben soll.

Der Mann habe mehrere Parfumflaschen im Gesamtwert von mehr als 200 Euro geklaut, heißt es von der Polizei. Da der mutmaßliche Dieb bisher nicht identifiziert werden konnte, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihm.

Dieser Mann hat mutmaßlich Parfums im Wert von über 200 Euro in Hettstedt gestohlen. Foto: Polizeiinspektion Halle

Hinweise zum mutmaßlichen Dieb nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03475/670293 entgegen.