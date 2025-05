Eine Frau hat in einer Drogerie in Halle Parfüm gestohlen. Die Diebin wurde dabei gefilmt. Wer kennt die Frau?

Halle (Saale). - Eine Frau hat am 24. Januar 2025 in einer Drogerie in der Leipziger Straße in Halle ein Parfüm im Wert von 31,95 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die Diebin flüchtete aus dem Geschäft. Dabei schlug sie eine Zeugin. Dank der Videoüberwachung des Ladens liegen der Polizei Aufnahmen der mutmaßlichen Täterin vor.

Drogerie in Halle beklaut: Wer kennt diese Frau? (Foto: Polizei)

Wer kennt die Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder dem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Halle unter 0345/2242000 entgegen.