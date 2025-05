Täter flüchten nach Diebstahl Raub in Halle: Supermarkt-Mitarbeiter bei Angriff in Mansfelder Straße verletzt

Bei einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Mansfelder Straße in Halle wurde am Mittwoch ein 24-jähriger Mitarbeiter verletzt. Zwei unbekannte Täter flohen nach der Tat in Richtung Innenstadt.