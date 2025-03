Gleich zwei Firmen in Blankenburg sind am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden.

Zwei Firmen in Blankenburg sind am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden.

Blankenburg. - Hohen Sachschaden haben Einbrecher in Blankenburg verursacht. Dort drangen unbekannte Täter in der Nacht vom 15. zum 16. März in zwei Firmen in der Neuen Halberstädter Straße ein.

Bei ihrem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt sowie in ein Motorradgeschäft entwendeten sie ein Klimagerät, ein Reinigungsgerät, einen Laptop, Motorradbekleidung sowie Bargeld.

Einbrecher verursachen in Blankenburg hohen Schaden

Laut Meldung der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Spuren wurden gesichert.

Hinweise zu den Tätern und dem Diebesgut nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/674293 entgegen