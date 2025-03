Kurz vor der Mitgliederversammlung sind unbekannte Täter in das Vereinsheim der Angler in Aschersleben eingebrochen. Auch der Spuren von versuchter Brandstiftung wurden entdeckt.

Haben Einbrecher versucht, das Vereinsheim der Angler in Aschersleben in Brand zu stecken?

Kurz vor der Mitgliederversammlung sind unbekannte Täter in das Vereinsheim der Angler in Aschersleben eingebrochen.

Aschersleben. - Am Abend des 11. März wurde der Einbruch in das Vereinsheim des Angelvereins Aschersleben gemeldet. Am Abend war dort eine Mitgliedsversammlung geplant.

Versuchte Brandstiftung im Vereinsheim der Angler in Aschersleben

Als die Angler das Vereinshaus betraten, stellte sie fest, dass die Hintertür des Vereinshauses aufgebrochen wurde. Zudem nahmen sie Brandgeruch wahr.

Auf der Suche nach der Ursache entdeckten sie brennbare Flüssigkeiten und abgebrannte Strohreste. Offenbar haben die Einbrecher das Feuer jedoch noch mit Sand abgelöscht, bevor sie verschwanden.

Täter konnten flüchten

Die Vereinsmitglieder haben in der Nähe des Vereinshauses vier Jugendliche wahrgenommen, welche sich schnell entfernten. Ob es sich dabei um die Täter handelt, ist unklar.

Über mögliches Diebesgut liegen keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.