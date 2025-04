Zwei geparkte Kleintransporter sind in Halle ins Visier von Dieben geraten. Sie brachen in die Fahrzeuge ein und klauten Werkzeug.

Einbruch in zwei Kleintransporter in Halle - Diebe haben Werkzeuge im Visier

Diebe brechen in zwei Kleintransporter in Halle ein.

Halle (Saale). - In der Nacht zu Dienstag, 15. April, hat ein Unbekannter einen in der Erhard-Hübner-Straße in Halle geparkten Kleintransporter aufgebrochen.

Der Dieb machte sich an der Seitentür des Transporters zu schaffen und stahl aus dem Fahrzeug zwei Werkzeugkoffer mit Elektromaschinen, wie die Polizei mitteilt.

Dieb kann mit Beute flüchten

Der Besitzer des Kleintransportes bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Dem Täter gelang es, in Richtung Gustav-Staude-Straße zu flüchten. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

schlanke Gestalt

helle Kleidung

führte auf der Flucht zwei weiße Werkzeugkoffer bei sich

Zur Höhe des Schadens kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

Weiterer Einbruch in Kleintransporter in Halle

Zu einem weiteren Einbruch in einen geparkten Kleintransporter kam es Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr in der Straße der Befreiung in Halle, teilt die Polizei mit.

Auch hier machte sich jemand an der Seitentür des Fahrzeuges zu schaffen und gelangte so in das Innere. Gestohlen wurden verschiedene Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei in Halle (Telefon: 0345/224 2000) zu melden.