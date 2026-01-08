Ein 41-Jähriger hat in Klostermansfeld die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst schoss er mit einer Schreckschusswaffe in die Luft, dann versprühte er Reizgas.

Klostermansfeld. – Ein 41-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in der Straße Auf der Spitze in Klostermansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen, teilt die Polizei mit.

Auch habe der Mann in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür beschädigt sowie im Wohnraum Tierabwehrspray versprüht. Vier Menschen klagten daraufhin über gesundheitliche Beschwerden und mussten medizinisch versorgt werden, so die Polizei weiter.

Polizei fasst Tatverdächtigen in Klostermansfeld

Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, habe jedoch wenig später durch einen Hinweis gestellt werden können. Bei seiner Durchsuchung seien das Reizgas und die Schreckschusswaffe gefunden worden.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.