An Kreuzung in Wittenberg

Wittenberg. - Mit einem Zollstock hat ein Mann in Wittenberg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Sonntag gegen 19 Uhr gemeldet, dass ein älterer Herr an der Kreuzung von Dobschützstraße und Am alten Bahnhof mit einem Zollstock die Straße vermisst. Laut Zeugenaussagen mussten deshalb mehrere Fahrzeuge stark abbremsen.

Als die Polizei an der entsprechenden Stelle eintraf, hatte der Mann laut den Angaben seine Messungen bereits beendet. Gegenüber den Beamten gab der 84-Jährige an, selbst an dieser Stelle einen Unfall gehabt zu haben und wegen des Bußgeldverfahrens die Straße zu vermessen.

Die Beamten besprachen laut eigener Mitteilung mit dem Rentner, welche Gefahren durch ein solches Verhalten in Kreuzungsbereichen entstehen können.