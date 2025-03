Nachdem er wegen seines Verhaltens aus einem Bus in Wittenberg geschmissen worden war, hat ein Mann am Freitagabend Steine gegen die Scheiben geworfen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung ist der Mann weiter auf freiem Fuß.

Polizeieinsatz in Wittenberg

Ein Mann hat am Freitagabend in Wittenberg Steine gegen die Scheiben eines Busses geworfen, nachdem er des Fahrzeuges verwiesen worden war.

Wittenberg. - Ein Mann hat am Freitagabend in Wittenberg in einem Bus rumgepöbelt und danach Steine gegen die Scheiben geschmissen.

Gegen 19.30 Uhr habe der Mann im Bereich der Waldstraße angefangen, Fahrgäste anzupöbeln, heißt es. Zudem habe er beabsichtigt, im Bus zu rauchen. Aufgrund seines Verhaltens sei er dem Bus verwiesen worden.

Danach habe der Mann die Scheiben des Busses mit Steinen beworfen, wodurch diese beschädigt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief laut Polizei erfolglos, der Mann ist also auf freiem Fuß.

Vor Ort sicherten die Beamten Spuren der Tat. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.