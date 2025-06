Ein 19-Jähriger hatte sich an einer Haltestelle in Halle vor einer jungen Frau selbstbefriedigt. Doch das war noch nicht alles.

Polizei schnappt diebischen Exhibitionisten an einer Haltestelle in Halle

Halle (Saale). - An einer Straßenbahnhaltestelle in der Magdeburger Straße in Halle hat am Samstagabend gegen 17.15 Uhr ein Radfahrer beobachtet, wie sich ein Mann in der Nähe einer jungen Frau selbst befriedigt habe, teilt die Polizei mit.

Der Zeuge informierte die Polizei, die einen 19-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe stellen konnte. Doch das war noch nicht alles, womit sich der junge Mann strafbar gemacht hat.

Exhibitionist trägt Diebstahlsicherungen an der Kleidung

Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen stellten die Polizisten an seiner Kleidung mehrere Diebstahlsicherungen aus Geschäften fest.

Er wurde mit zur Polizeidienstelle genommen. Auf ihn warten Anzeigen wegen exhibitionistischer Handlungen und des Verdachts des Diebstahl.