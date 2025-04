Quedlinburg. - Die Polizei sucht nach einer Person, die im Zeitraum von November 2024 bis Dezember 2024 mit einer gestohlenen EC-karte Geld abgehoben hat.

Das Geld wurde an Automaten in der Quedlinburger Süderstadt und in Bad Suderode abgehoben. Die EC-Karte soll auch zum Kauf von Zigaretten verwendet worden sein.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem Täter. (Foto: Polizei)

Die gesuchte Person steht in dringendem Verdacht, die Tat begangen zu haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293 entgegen.