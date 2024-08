Nach versuchtem Diebstahl an der Fine in Dessau: Wer hat diese zwei Männer gesehen? (Foto im Text)

In einen Betrieb in Dessau ist eingebrochen worden.

Dessau. - Zu einem besonders schweren versuchten Diebstahl ist es bereits am Samstagmittag, 2. September 2023, in einem Betrieb an der Fine in Dessau-Roßlau gekommen. Das hat die Polizei in Dessau am Mittwoch, 7. August, gemeldet. Nun suchen die Beamten nach den tatverdächtigen Männern.

Die zwei bisher unbekannten Täter hatten auf dem Firmengelände eine verschlossene Tür überwunden und nahmen daraufhin das gesamte Gelände in Augenschein. Gestohlen wurde nichts. Bei dem Diebstahlversuch sei aber nach Polizeiangaben ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden.

Wer kennt diese Männer? Foto: Polizei

Hinweise zu den Männern und ihrem Vertreib erbittet das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Rufnummer 0340/25030.