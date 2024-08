Nach versuchtem Diebstahl an der Fine in Dessau: Mutmaßliche Täter geschnappt

In einen Betrieb in Dessau ist eingebrochen worden.

Dessau. - Zu einem besonders schweren versuchten Diebstahl ist es bereits am Samstagmittag, 2. September 2023, in einem Betrieb an der Fine in Dessau-Roßlau gekommen.

Die zwei bisher unbekannten Täter hatten auf dem Firmengelände eine verschlossene Tür überwunden und nahmen daraufhin das gesamte Gelände in Augenschein. Gestohlen wurde nichts. Bei dem Diebstahlversuch sei aber nach Polizeiangaben ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung hat sich nun ein 40 Jahre alter Mann aus Dessau-Roßlau bei der Polizei gestellt. Auch die zweite Person, ein 34 Jahre alter Mann aus der Stadt Südliches Anhalt, konnte demnach ermittelt werden. Die Fahndung sei eingestellt worden.