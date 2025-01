In Quedlinburg verursachte eine 54-Jährige unter Alkoholeinfluss einen Unfall und flüchtete. Die Polizei stellte die Frau kurze Zeit später und leitete Ermittlungen wegen Trunkenheitsfahrt ein.

Unfall in Quedlinburg: Betrunkene Seat-Fahrerin fliegt von der Straße - und reißt aus

In Quedlinburg flüchtete eine 54-jährige Autofahrerin vom Unfallort. Die Polizei konnte sie schnappen.

Quedlinburg. - In Quedlinburg ist es am Mittwochabend, 15. Januar, in der Westerhäuser Straße zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen, teilte die Polizei mit.

Die 54-jährige Fahrerin eines Pkw Seat habe gegen 23 Uhr stadteinwärts die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, so die Polizei. Dabei sei sie auf eine Verkehrsinsel geraten, habe anschließend die Fahrbahn verlassen und sei schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Lesen Sie auch: Auto kracht in Gernrode gegen Baum - Zwei Männer teils schwer verletzt

Frau entfernt sich in Quedlinburg unerlaubt von Unfallstelle

Wie die Polizei berichtet, habe sich die Frau nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt. Beamte konnten sie jedoch kurze Zeit später im Rahmen von Ermittlungen ausfindig machen. Während der Unfallaufnahme habe sich der Verdacht ergeben, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Nach Angaben der Polizei habe ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,52 Promille ergeben.

Aufgrund dieses Ergebnisses habe die Polizei die Entnahme von Blutproben angeordnet, den Führerschein der 54-Jährigen sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, sei am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zur konkreten Unfallzeit, erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder online ober das elektronische Polizeirevier.