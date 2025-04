Der Täter gab sich am Telefon als Polizist aus und hat so einen Merseburger um 16.000 Euro betrogen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter.

Merseburg. - Die Polizei Merseburg sucht nach einem Kriminellen, der einen älteren Mann am 25. Oktober 2024 in Merseburg mittels eines Schockanrufs um 16.000 Euro betrogen hat.

Der Mann erhielt an besagtem Tag gegen 10.15 Uhr einen Anruf, bei dem sich der Täter als Polizeibeamter des Polizeireviers Merseburg ausgab, schildert die Polizei. Der Betrüger gaukelte seinem Opfer vor, dass es auf einer Fahndungsliste mit 48 Namen stehe.

Um Schaden abzuwenden, wurde der Angerufene aufgefordert, eine Bargeldsumme von 16.000 Euro in einen Kochtopf zu legen und diesen in der Küche zu platzieren.

Täter gibt sich als Merseburger Polizist aus und erbeutet Bargeld

Obwohl der Geschädigte zunächst zögerte, überzeugte der Täter ihn durch sein bestimmtes Auftreten und die Behauptung, dass er die polizeilichen Ermittlungen gefährde, wenn er nicht kooperiere.

In der Annahme, dass er mit einem echten Polizeibeamten sprach, holte der Merseburger laut den Angaben der echten Polizei insgesamt acht Umschläge mit jeweils 2.000 Euro und übergab diese an den unbekannten Täter, der daraufhin mit dem Geld verschwand.

Eine Überwachungskamera hat den Täter aufgenommen: Wer kennt den Mann? (Foto: Polizei)

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Betrüger

Die Polizei bittet nun um Mithilfe, um den Betrüger zu identifizieren und zu finden: Wer hat am 25. Oktober 2024 zwischen 10 und 11 Uhr in der Leunaer Straße 36 oder in der Umgebung in Merseburg etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, sollen sich an das Polizeirevier Saalekreis, zum Beispiel telefonisch unter 03461-4460, wenden.

Die Polizei Merseburg warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und appelliert an die Bevölkerung, in ähnlichen Situationen skeptisch zu sein und sich im Zweifelsfall direkt bei der Polizei zu melden.