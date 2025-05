In der Nacht zu Donnerstag hat in Köthen ein geparktes Fahrzeug gebrannt. Zuvor nahmen zwei Zeugen einen lauten Knall wahr, der an Feuerwerk erinnerte.

Ein Auto geriet in Köthen in der Anhaltischen Straße plötzlich in Brand.

Köthen. - Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht zu Donnerstag in der Anhaltischen Straße in Köthen ein geparktes Auto in Brand geraten.

Zwei Zeugen gaben an, dass sie sich zur Tatzeit an der Heinz-Fricke-Sporthalle aufhielten, so die Polizei. Sie hätten plötzlich einen Knall gehört, der laut ihren Aussagen an einen Böller erinnert habe.

Nach Angaben der Polizei fing das Auto daraufhin Feuer. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.

Personen seien nicht zu Schaden gekommen, der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.