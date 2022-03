Dummer Streich oder Anschlag: Polizei findet Fallschirm mit Metallkette vor Kaftwerks-Transformator

Ist es ein Dummer-Jungen-Streich oder ein versuchter Anschlag? Neben dem Transformator eines Pumpspeicherwerkes bei Dresden hat die Polizei am Donnerstag einen Fallschirm mit einer Metallkette gefunden. Erinnerungen an einen ähnlichen Fall werden wach.

Dresden/DUR/slo – In der Transformatorenanlage eines Pumpspeicherwerkes bei Dresden hat die Polizei am Donnerstagmittag einen offensichtlich selbstgebastelten Stofffallschirm entdeckt, an dem eine Metallkette befestigt war.

Offenbar hatten Unbekannte versucht, die Konstruktion in die Transformatorenanlage schweben zu lassen. Das hätte im schlimmsten Fall zu schweren Schäden an der Anlage führen können. Schaden entstand dieses Mal nicht.

Der Fall weckt Erinnerungen an einen großflächigen Stromausfall im Großraum Dresden im vergangenen September. Damals war ein mit Metall beschichteter Ballon in ein Umspannwerk geflogen und hatte für einen großflächigen Blackout gesorgt. Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen inzwischen eingestellt und geht nicht von Vorsatz aus.

Im Fall des jetzt gefundenen Stofffallschirms laufen die Ermittlungen, die Beamten suchen nach Zeugen. Aktuell werde der Fallschirm kriminaltechnisch untersucht.