Die Bundespolizei hat in Halle einen per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen festgenommen. Durch Zahlung einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe konnte er die Haft abwenden.

Halle (Saale). - Ein per Vollstreckungshaftbefehl gesuchter Mann aus Syrien wurde am Dienstag, 21. Januar, in Halle festgenommen, aber später wieder freigelassen, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei hatte die Staatsanwaltschaft Dresden den Haftbefehl wegen einer ausstehenden Geldstrafe von 2.670 Euro erlassen. Diese resultierte demnach aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Pirna im Jahr 2023 wegen unerlaubter Einreise.

Die Polizei erklärte, dass der Mann bisher lediglich einen kleinen Teil der Strafe beglichen und den Strafantritt ignoriert habe. Nach der Festnahme hätten die Beamten den Haftbefehl eröffnet und den Syrer zur Dienststelle gebracht. Dort sei es ihm gelungen, die ausstehende Geldstrafe vollständig zu zahlen, so die Bundespolizei weiter.

Nach der Zahlung habe der Mann die Dienststelle als freier Mann verlassen können. Die Polizei informierte anschließend die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.